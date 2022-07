Geschüttet, nicht verwässert: Hermann Nitschs posthumes Sechs-Tage-Spiel

Das Symphonieorchester, das nun in zwei Zelten im Schlosshof platziert ist, wird von Andrea Cusomano dirigiert, der seit 2004 die musikalische Leitung von Nitschs Aktionen innehatte. Nach den ersten Aktionen am Samstag verläuft ein Teil des Spiels nahezu rein konzertant. Die Gabe Nitschs, als Komponist Zeit zu verdichten, zu dehnen und buchstäblich einzufärben, ist deutlich zu erkennen. Doch natürlich ist das Ziel das Gesamtkunstwerk für alle Sinne: Dazu werden auch Geruchsmischungen in einem Rauchgefäß ums Schloss getragen.

Auch das Schwein, das während des ersten Musikteils im Regen hängen gelassen wurde, verströmt langsam seinen Odeur. Eine Besucherin, deren Sprache US-Hintergrund verrät und die ein Kapperl mit der Aufschrift „Wet Paint“ (Nasse Farbe) trägt, hält sich die Nase zu.

Es ist einer der interessanten Aspekte des Post-Nitsch-Zeitalters: Seine Kunst wird seit Kurzem über die Mega-Galerie Pace einem internationalen Publikum serviert, das sich mit seinem künstlerischen Vokabular – stark im Katholisch-Sakralen verankert, mit Anklängen an Richard Wagner und archaische Kulte, aber auch an die Avantgarde der Nachkriegszeit – nicht in jener Weise vertraut machen konnte, wie es in Österreich möglich war. Und wenn das Sechs-Tage-Spiel den Nitsch-Novizen eine Sache buchstäblich unter die Nase reibt, dann ist es die Einsicht, dass das Schütten nasser Farbe nur ein kleiner Teilaspekt des Ganzen ist.