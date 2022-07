Der Nitsch ist tot, der Hermann lebt: Rita Nitsch im Gespräch

Am zweiten Tag folgt eine Malaktion. Was passiert mit den Schüttbildern, die dabei entstehen? „Auch in Bayreuth hat Nitsch nicht eingegriffen, die Bilder entstanden auf der Bühne nach seinen Anweisungen. Aber er war anwesend. Heuer fehlt er. Diese Bilder kommen daher nicht in den Verkauf. Ich werde sie und die Relikte aber aufbewahren – und vielleicht einmal in einer Ausstellung zeigen.“ Ob sie nicht mit dem Zusatz „Atelier Nitsch“ angeboten werden könnten? „Ich muss mich erst mit unseren neuen Galerie Pace in New York und mit der Galerie Lisa Kandlhofer besprechen.“

Pace wird Nitsch 2023 auf zwei Geschossen präsentieren, auch in der Orangerie in Paris soll es eine Ausstellung geben. Und zum 85. Geburtstag von Nitsch will man im Musikverein eine seiner Symphonien aufführen. Die Nitsch Foundation in Wien wird es weiter geben – und das Museum in Mistelbach.