Ein Requiem für Hermann Nitsch – als letzte Aktion des Meisters

Der Organist des St. Pöltner Doms griff in die Tasten, um die Musik von Nitsch, mächtige Ganztonclustergebirge, erschallen zu lassen. Auch Mozart wurde gespielt. Und Mennekes, der viel über die Schnittpunkte von Kunst und Religion publiziert hat, erfüllte den Wunsch von Nitsch nach einer Totenmesse in lateinischer Sprache. In seiner Predigt ging er auf den Umstand ein, dass der tief gläubige Künstler nicht ohne Grund am Ostermontag gestorben sein dürfte: Laut dem Evangelisten Lukas begegneten zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus dem auferstandenen Jesus. Und so hing vor dem Pult eine Abbildung der „Jünger von Emmaus“. Nitsch hatte Rembrandt über die Maßen geschätzt.