Hermann Nitsch: „Blut und Fleisch wird zu Blumenfleisch“

Am zweiten Sechs-Tage-Spiel hältst du fest?

Ja, ich arbeite weiter an der Partitur. Es verlangt natürlich eine gewaltige Organisation. Beim ersten Mal, 1998, hatten wir 500 Mitwirkende. Wir wollen es trotzdem realisieren – Ende Juli, Anfang August nächsten Jahres. Das neue Sechs-Tage-Spiel wird vielleicht schlanker sein, aber die Musik wird eine größere Rolle spielen.

Am 7. Juni hättest du unter dem Titel „Orgelmysterium“ ein Konzert im Dom von St. Pölten geben sollen.

Es musste verschoben werden – wegen dieser … jetzt sag’ sogar ich im Interview: Corona-Krise! Aber es wird stattfinden! Am 8. November. Ich spiele zusammen mit dem Domorganisten Ludwig Lusser, der mein Orgelspiel sehr schätzt. Und mit einem Chor. Und Renato Zanella, der ehemalige Direktor des Staatsopernballetts, wird eine Choreografie beisteuern. Der Abend ist also auf dem Weg zum Gesamtkunstwerk.

Hat Corona für dich negative Auswirkungen gehabt? Weil vielleicht Verkäufe ausgeblieben sind?

Ich habe schon mehrere Krisen erlebt. Es leiden immer die Jüngeren darunter. Und ich war viele Jahre einer der Jüngeren. Aber wenn

sich eine Arbeit durchgesetzt hat … Nein, ich kann mich nicht beklagen. Es gibt nur Verschiebungen. Jetzt aber kommen Ausstellungen in Graz, ab 11. Juli in der Galerie Zimmermann Kratochwill, in Bukarest und in Genf. Mitte September folgt eine Neuhängung samt Aktion in unserem Museum in Neapel.

Diese Reise scheust du also nicht – trotz Corona…

Auch ohne Corona ist Reisen nicht mehr angeraten. So einen alten Herrn schickt man nicht mehr in die Ferne. Aber so lange ich es noch kann, nehme ich die beschwerlichen Reisen auf mich. Ich war zuletzt in Australien und in New York. Aber Neapel ist ja nicht weit.