Mayr-Melnhof-Karton: Einigung bei Sozialplan erreicht

"Es ist ein guter Sozialplan"

Am heutigen Donnerstagvormittag gab es daher eine öffentliche Betriebsversammlung vor der Zentrale in Wien. Rund 120 Personen, die ihren Job verlieren und noch mindestens genauso viele Menschen die ihre Solidarität zeigen wollten - darunter Gewerkschaftsmitglieder von Dpa und Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge).

Betriebsrat Wolfgang Reiter stieg auf die Bühne und hatte gute Nachrichten für die Betroffenen: Es kam in den späten Nachtstunden zu einer Einigung und einem Abschluss der Sozialplan-Verhandlungen. "Der Sozialplan ist nicht gut, er ist sau gut", sagte Reiter. Lautes Klatschen und Pfeifen waren die Antwort.

"Er ist deutlich höher als die 4,5 Millionen Euro", sagte Reiter zum KURIER und weiter: "Es ist ein guter Sozialplan, wir haben viel erreicht was uns wichtig war." Am kommenden Montag wird er unterzeichnet.

Jetzt geht es darum, die Faltschachtelproduktion (Neupack) mit 215 Mitarbeitern am Standort aufrechtzuerhalten. "In der heutigen Zeit weiß man nie, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz", so Reiter.