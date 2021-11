Matratze in Flammen: Feuerwehren retteten Katze und Wohnhaus

Zu einem weiteren B3-Einsatz war es im Bezirk Amstetten auch schon am Donnerstagmittag gekommen. Im Gewerbegebiet Ennsdorf war in einer Firma unmittelbar neben den Betriebsgebäuden ein Radlader in Flammen aufgegangen. Durch einen raschen Einsatz mit Löschschaum konnte auch hier ein größerer Schaden verhindert und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Im Einsatz standen fünf Feuerwehren aus der Region Ennsdorf und St. Valentin, sowie Rotes Kreuz und Polizei.