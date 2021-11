Oranges Licht gegen das Wegschauen

Nicht nur das Festspielhaus in St.Pölten, auch Landeskliniken und Pflegezentren sowie andere Gebäude erstrahlen in den nächsten 16 Tagen in Niederösterreich in orangem Licht. Die internationale Kampagne „Orange The World“ ist eine von mehreren Aktionen, die wieder einmal die massive Gewalt gegen Frauen ins Bewusstsein rufen sollen.

28 Frauen wurden dieses Jahr in Österreich schon ermordet, dazu kommen 44 Mordversuche. Den traurigen Rekord gab es 2018 mit 41 Morden. 319 Frauenmorde waren es in den vergangenen elf Jahren. In NÖ wurden heuer bisher zwei Femizide registriert. Im vergangenen Jahr wurden drei ausgewiesen.