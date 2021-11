Wo in Niederösterreich Fünf- bis Elfjährige geimpft werden

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben. In Niederösterreich stand man bereits in den Startlöchern, mit dieser Entscheidung wurde gerechnet, weswegen bereits Termine an Kinder dieser Altersgruppe vergeben wurden.

Die Impfmöglichkeit für besteht bei Kinder- und Hausärzten sowie in den Impfzentren St. Pölten, Wr. Neustadt, Tulln und in Kürze auch in Wieselburg, Mistelbach und Laxenburg. Bereits am heutigen Donnerstag werden laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) 300 Kinder gegen das Coronavirus geimpft, weitere 10.000 Termine sind schon gebucht. In den Impfzentren, die über eigens eingerichtete Bereiche für Kinder verfügen, wird aber auch ohne Termin geimpft. (Nähere Infos: www.impfung.at)