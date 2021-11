NÖ: Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Scheibbs

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B25 in der Nähe von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) ums Leben gekommen. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Zwei Pkw waren auf einer langen Geraden kollidiert. Drei Menschen erlitten Blessuren, zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert.

Im Einsatz standen zudem Mitglieder dreier Feuerwehren. Sie waren unter anderem damit beschäftigt, zwei Personen aus den demolierten Fahrzeugen zu befreien.