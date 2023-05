Massive Personalnot wird von Landesrat nicht bestätigt

Ein Mangel an Personal betreffe derzeit alle Bereiche der Wirtschaft, sagte Schleritzko. Im Fall des Klinikums Amstetten seien bei 1.200 Beschäftigten nur 16 Stellen oder 1,3 Prozent offen. Der Personalstand innerhalb der NÖ-Kliniken befinde sich am Höchststand und die LGA sei bemüht, mit verschiedensten Angeboten – wie etwa Kindergartenplätzen – die Stellen zu füllen.

Teilzeitarbeit

Auch dem verstärkten Wunsch nach Teilzeitarbeit müsse man Rechnung tragen, so der Landesrat. Die LGA sei ständig am Evaluieren, ob die Personalschlüssel in ihren Häusern noch zeitgemäß seien. Dazu wird nämlich von der Personalvertretung in Amstetten ein Missverhältnis beklagt.