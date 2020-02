Markovics: "Ich bin Vorsteller"

Und wie ist das mit anderen Bezeichnungen? Sie sind als Schauspieler bekannt geworden, haben sich aber auch als Regisseur einen Namen gemacht. Wie bezeichnen Sie sich selbst, oder wie würden Sie sich zuordnen?

Ich habe tatsächlich vor Kurzem eine Bezeichnung gefunden: Ich bin Vorsteller. Vorsteller wirklich in jeder Beziehung. Das Wunderbare an der deutschen Sprache ist, dass sie uns die Möglichkeit gibt, in dem Wort alle möglichen Facetten zu sehen. Es bedeutet, sich etwas vorzustellen in der Fantasie, etwas vor seinen Augen, das in dem Moment nicht existiert. Und dann das Buchstäbliche einer Vorstellung, wie etwa einer Theatervorstellung, einer Lesung, einem Film. Und mir gefällt die Vorstellung davon mich als Vorsteller zu bezeichnen.