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Niederösterreich

Ehemalige Landtagsabgeordnete Maria-Luise Egerer ist tot

Die langjährige ÖVP-Politikerin und frühere Vorsitzende des Hilfswerks St. Pölten ist in der Nacht auf Mittwoch verstorben.
Johannes Weichhart
05.08.2026, 16:54

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Fünf lächelnde Personen stehen nebeneinander vor einer Wand.

Die ehemalige ÖVP-Landtagsabgeordnete und langjährige Hilfswerk-Vorsitzende Maria-Luise Egerer ist in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Das teilte die Volkspartei St. Pölten mit. Egerer galt über Jahrzehnte als prägende Persönlichkeit in Politik und Sozialwesen der Region.

„Prägende Gestalterin“

Von 1993 bis 2003 vertrat sie Stadt und Bezirk St. Pölten im Niederösterreichischen Landtag. Innerhalb der Volkspartei stand sie von 1996 bis 2008 an der Spitze der Bezirkspartei. Für ihre langjährigen Verdienste wurde sie anschließend zur Ehrenbezirksparteiobfrau ernannt.

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Über die Politik hinaus engagierte sich Egerer jahrzehntelang im Sozialbereich. Von 1994 bis 2020 leitete sie das Hilfswerk St. Pölten und prägte den Ausbau der Organisation maßgeblich. Zudem war sie als Obfrau des Seniorenbunds aktiv und gehörte zu den Mitbegründerinnen des „Kleinen Hauptstadtballs“ für St. Pöltens Seniorinnen und Senioren.

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„Mit Maria-Luise Egerer verliert unsere Region eine prägende politische Gestalterin und ein großes soziales Vorbild“, erklärten ÖVP-Bezirksparteiobmann Fritz Ofenauer und St. Pöltens Vizebürgermeister Florian Krumböck in einer gemeinsamen Aussendung.

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kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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