Ehemalige Landtagsabgeordnete Maria-Luise Egerer ist tot

Die ehemalige ÖVP-Landtagsabgeordnete und langjährige Hilfswerk-Vorsitzende Maria-Luise Egerer ist in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Das teilte die Volkspartei St. Pölten mit. Egerer galt über Jahrzehnte als prägende Persönlichkeit in Politik und Sozialwesen der Region.

„Prägende Gestalterin“

Von 1993 bis 2003 vertrat sie Stadt und Bezirk St. Pölten im Niederösterreichischen Landtag. Innerhalb der Volkspartei stand sie von 1996 bis 2008 an der Spitze der Bezirkspartei. Für ihre langjährigen Verdienste wurde sie anschließend zur Ehrenbezirksparteiobfrau ernannt.