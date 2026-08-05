Hochbärneck: Almhaus öffnet mit neuer Pächterin

Das Almhaus am Hochbärneck in St. Anton an der Jeßnitz (Bezirk Scheibbs) startet mit August mit einer neuen Pächterin: Martina Karl übernimmt gemeinsam mit ihrem Mann den Betrieb und möchte den beliebten Ausflugsort mit viel Herzblut weiterführen. Erika Pieber führte das Almhaus 26 Jahre lang, für sie geht es in die Pension.

Ein Herzensprojekt Für Karl ist die Übernahme ein echtes Herzensprojekt. „Wir sind mit dem Hochbärneck schon immer sehr verbunden, wir sind selbst hier im Ort zu Hause. Zuerst haben wir gesagt: Wir schauen uns das einfach einmal an. Aber die Idee hat uns dann nicht mehr losgelassen“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann, der sie tatkräftig unterstützt, wagt sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit als Pächterin des Almhauses.

Für Bürgermeister Manfred Zellhofer (ÖVP) ein erfreulicher Schritt, das Almhaus ist für die Gemeinde wichtig. „Es ist ein Top-Ausflugsziel und steht im Besitz der Gemeinde. Die Einnahmen sind wichtig, gleichzeitig war uns aber auch ein großes Anliegen, dass die Einheimischen das Almhaus weiterhin nutzen können“, betont er. Besonders der kleine Saal sei für Veranstaltungen und das Gemeindeleben von großer Bedeutung. Dass die neuen Pächter aus dem Ort stammen, freue ihn umso mehr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © privat Das Almhaus bietet Platz für bis zu 140 Gäste und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische sowie Wanderer.

Viel Zuspruch Schon in den ersten Tagen hat Karl von allen Seiten Zuspruch erhalten, erzählt sie. „Wir werden von der Bevölkerung, der Vorpächterin und auch von der Gemeinde sehr positiv aufgenommen. Das motiviert uns natürlich sehr“, sagt Karl. Derzeit sei das Paar täglich vor Ort, um die letzten Vorbereitungen für den Start zu treffen. „Wir sind in den Startlöchern.“