Marchfelderhof-Chef: „Kein Tag ist Routine“

Falco, Freddie Mercury, Karl Spiehs, Bruno Kreisky, Liz Taylor, Richard Lugner, Lotte Tobisch – schier endlos ist die Liste prominenter Namen in den Gästebüchern des Marchfelderhofs in Deutsch-Wagram. Seit Jahrzehnten taucht das Lokal mit Platz für rund 280 Gästen nunmehr in der Societyberichterstattung auf – und das soll sich auch nach dem Tod von Gerhard Bocek, „der Galionsfigur“, nicht ändern. Er ist im Februar im Alter von 78 Jahren plötzlich verstorben.