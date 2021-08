Spätes Liebesglück

Der Wiener Feschak hätte so manche Partie, auch abseits der Bühne, machen können – "aber die Verehrerinnen hielten sich in Grenzen", sagt er, "obwohl man als Tenor, der in einer stillen Ecke eines Lokals einer Frau 'Dein ist mein ganzes Herz' ins Ohr singen kann, einen gewissen Vorteil gegenüber einem Tischler hat, der über seinen Hobel plaudert."

Apropos: Schon als Knirps bei den Piaristen sang er das Hobellied aus Ferdinand Raimunds "Verschwender" – und das Schicksal setzte Jahrzehnte später in der Tat den Hobel an. Denn seine erste Ehefrau Christl starb plötzlich und unerwartet vor vier Jahren. "Ich war sicher", so Zednik, "dass ich bis zu meinem Tod alleine bleibe." Doch 2018 traf er die (gleichfalls frisch verwitwete) Kärntner kosmetische Chirurgin Dagmar Millesi (65) bei einem Heurigen der "Freunde der Oper".