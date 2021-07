Tamara Mascara weiß, warum bei "Dancing Stars" auf die Promis die Hölle wartet

Und wer wissen möchte, was es heißt, eine Dragqueen zu sein, wie es ist, in High Heels zu laufen und sich auch sonst nicht vor lustigen Herausforderungen scheut, dem sei das „Drag Camp“ am Samstag in der Landtmann’s Jausenstation ans Herz gelegt.

„Ich habe mir gedacht, wir waren jetzt alle so lange im Lockdown und wir konnten als Dragqueens nicht arbeiten. Ich habe zwar ,Dancing Stars’ gehabt und bin in meiner Form geblieben, aber die andere sind halt wirklich ein bissl eingerostet. Also gehen wir alle ins Trainingslager“, lacht die Künstlerin.

„Wir sind dann alle im Camp und lernen wieder unser Einmaleins und unsere Drag-Fähigkeiten. Und das Publikum wird eingebunden. Dazwischen sind auch großartige Performances mit tollen Kostümen und viel Glanz und Gloria. Drinks, Drags and Drama – Camp Drag. Und der Name ist Programm“

Warum das alles aber auch einen sehr ernsten Hintergrund hat und wieviel Aufwand wirklich in den Kostümen steckt, das sehen Sie im Video oben.