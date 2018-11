Heinz Zednik bat um die Hand von Dagmar Millesi

„Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe schützt vor dem Altern“, wusste schon die französische Modeschöpferin Coco Chanel ( 1971). Bei der Kärntner Schönheitschirurgin Dagmar Millesi (63) und dem Wiener Tenor Heinz Zednik (78) währt die Liebe jetzt schon ein Jahr.

Und just am Jahrestag hat er ihr die Fragen aller Fragen gestellt. „Ich wurde im ,Grand Ferdinand‘ (ein Nobel-Hotel in Wien) zum Private Dining in die Grand Étage eingeladen. Bei zwölf – für jedes Monat eine – roten Rosen wurde ich von Heinz gefragt, ob ich ihn heiraten möchte und er zog einen wunderschönen Verlobungsring aus dem Sakko. Für das Niederknien waren Tisch und Bank zu eng. Aber ansonsten spielte es sich sehr klassisch ab“, erzählt Millesi dem KURIER.

Und natürlich hat sie auch Ja gesagt!