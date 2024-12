Marchfeld Schnellstraße S8: Auf der Suche nach Alternativen

Die Marchfeld Schnellstraße S8 scheidet die Geister – selbst dann, wenn sie nicht gebaut wird. Denn dass das Projekt in der bisher geplanten Form nicht umgesetzt wird, hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am Freitag bekannt gegeben.

Der Grund: Das Bauvorhaben hätte zu „einer erheblichen Beeinträchtigung des Europaschutzgebiets Sandboden und Praterterrasse“ geführt, wie es in dem Erkenntnis heißt. Insbesondere wäre dadurch die ohnehin seltene Brutstätte des geschützten Vogels Triel zerstört worden.

Eine Entscheidung, gegen die das Land NÖ so nicht hinnehmen will: Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), zuständig für den Bereich Verkehr, und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte am Dienstag an, Rechtsschritte gegen die BVwg-Entscheidung einzulegen. Mehr dazu lesen Sie hier.