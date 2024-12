„Werden keine Ruhe geben“: Wunsch nach Schnellstraße S8 wird lauter

Noch weiß man nicht, wer der neue Verkehrsminister wird. Was den Regionsvertretern des Marchfelds aber auch herzlich egal ist. „Sobald es feststeht, schlagen wir im Ministerium auf“, kündigt Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneter René Lobner an. Seine Amtskollegen nicken entschieden.

Mittlerweile ist es geschlagene 18 Jahre her, dass der Vertrag über den Bau der Marchfelder Schnellstraße S8 beschlossen wurde. Bis 2013 sollte die Straße in Betrieb genommen werden und so die Gemeinden, die an der B8 liegen, vom Verkehr entlasten.