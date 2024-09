Drei Jahre nach dem Straßenbau-Stopp: Noch immer geteilte Meinungen

Dass man „hier keine Autobahn braucht“, wie Gewessler sagt, beurteilt man bei den Stadt-Roten also grundlegend anders, wie sich auch beim Spaziergang mit Wiens SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima zeigt. Dieser beginnt in der Seestadt Aspern beim Wangari-Maathai–Platz. Namensgeberin Maathai erhielt als erste Afrikanerin den Friedensnobelpreis für ihr Umweltengagement. Sima habe hier mehr Begrünung durchgesetzt, weil es ein „Witz“ gewesen wäre, wenn ausgerechnet dieser Platz eine Betonwüste gewesen wäre.

Das sei jetzt nicht mehr möglich, zudem mache niemand bei einem Wettbewerb mit, wenn das einzureichende Projekt keine Aussicht auf Realisierung habe und das, obwohl man nirgends „hochwertigere Baugründe findet als hier“.

Bei den Grünen will man das nicht so stehenlassen. Gewessler erzählt etwa, dass ein großer Projektentwickler um eine Abänderung des UVP-Bescheids ansuchen wird, weil auch viele Bauträger nicht auf eine Autobahn ausgerichtet bauen wollen. „Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gegeneinander auszuspielen, ist unfair“, findet zudem Wien-Chefin Pühringer. Etwas, das wiederum Sima verärgert. „In Wien haben wir den geringsten Flächenverbrauch Österreichs, obwohl wir den größten Zuzug haben.“ Laut Umweltbundesamt beträgt die versiegelte Fläche pro Kopf in Wien weniger als ein Fünftel im Vergleich zum Schnitt der anderen Bundesländer.

Alternativen noch heuer

Dass es eine Verkehrslösung brauche, räumt Gewessler ein, aber „es gibt bessere Alternativen“. Und diese werden gesucht. Es laufe derzeit die strategische Prüfung, Ende des Jahres sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

Was man aber jetzt schon sagen könne: „Die Verkehrsprognosen entwickeln sich nicht so wie angenommen, der Verkehr wächst weniger stark.“ Sie will darum einen Mix aus öffentlichem Verkehr und niederrangigen Straßen – „was für den Wohnbau erforderlich ist“. Die Asfinag bemüht sich im Hintergrund übrigens weiter um Genehmigungen für die Straßenbauprojekte, Klimaschützer und Anrainer gehen weiter gerichtlich dagegen vor. Man will gerüstet sein, falls die von Gewessler verordnete Ruhe in der nächsten Legislaturperiode aufgehoben wird. Etwas, worauf Sima hofft, denn: „Es ist öd, in einer halb fertigen Stadt leben zu müssen.“