Großer Erfolg: Klimaticket Österreich knackte 300.000er-Marke

Das Klimaticket Österreich hat erstmals die 300.000er-Marke geknackt. "300.000 Klimatickets, das hätte ich mich bei der Einführung vor drei Jahren nicht zu träumen gewagt. Dieser Erfolg zeigt, dass die Menschen auf nachhaltige Mobilität umsteigen wollen. Wir müssen nur die richtigen Angebote schaffen ", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die meisten Kundinnen und Kunden gibt es demnach in Wien.

Aus der Kundenbefragung zeige sich für 2023 zudem "ein positiver Verlagerungseffekt": "Im Jahresvergleich haben 62 Prozent der Klimaticket-Österreich-Kundinnen und -Kunden, die auch einen Pkw nutzen, ihr Mobilitätsverhalten auf den öffentlichen Verkehr weiter verlagert, 33 Prozent davon sogar stark.

Außerdem ist der Anteil an Klimaticket-Österreich-Kunden, die keinen Pkw nutzen, von 2022 auf 2023 von 16 auf 19 Prozent gestiegen. "Das Klimaticket Österreich unterstützt also insbesondere die Menschen, die auch ohne Auto mobil sein wollen", hieß es in einer Aussendung des Ministeriums.