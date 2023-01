Klimaticket Oberösterreich deutlich vergünstigt

Das Klimaticket Oberösterreich wird ab 1. März in allen Varianten deutlich billiger. Das teilte das Land Oberösterreich am Freitag in einer Aussendung mit. Das Klimaticket OÖ Gesamt, welches bisher das teuerste Bundesland-Ticket Österreichs war, kostet nun statt 695 Euro nur noch 550 Euro.

Finanziert wird diese Preissenkung mit vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln, die teilweise auch in den Ausbau des oberösterreichischen Öffi-Netzes fließen.