Marchfeld Schnellstraße S8: Land NÖ will Gerichtsentscheid bekämpfen

Am vergangenen Freitag gab das Bundesverwaltungsgericht bekannt, dass das Projekt in der bisher geplanten Form nicht umgesetzt werden darf. Denn die Trasse würde mitten durch das Europaschutzgebiet Sandboden und Praterterrasse verlaufen. Insbesondere wäre damit nahezu einzige Brutstätte des besonders geschützten Vogels Triel unwiderruflich zerstört worden.

Eine Absage, die das Land NÖ so nicht hinnehmen will; dieses pochte stets auf die Umsetzung der S8, um die Anrainerinnen und Anrainer vom Verkehr zu entlasten. Nun kündigt Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) an, dass man rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts setzen will.

Revision in Vorbereitung

„Wir stehen auf der Seite der Bevölkerung. Es kann nicht sein, dass derart über die Schutz- und Sicherheitsinteressen der Bürger drübergefahren wird“, sagt Landbauer. „Die Revision an den Verwaltungsgerichtshof und die Erkenntnisbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof sind in Vorbereitung."