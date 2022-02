Mangel an Kinderärzten mit Kassenvertrag in Niederösterreich

Der Mangel an Kinderärzten sei aber kein rein niederösterreichisches Phänomen, sagt Dietmar Baumgartner, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer Niederösterreich und selbst pensionierter Kinderarzt. Das reiche von Wien bis in die Steiermark und weit über die Landesgrenzen hinaus. Bereits in den 1990er-Jahren habe Frankreich massive Probleme mit fehlenden Kinderärzten gehabt.

„Bei der Vergabe von Kassenstellen gab es bei uns früher Hearings mit neun bis zehn Leuten. Mittlerweile sind es Bewerbungsgespräche mit nur einem Bewerber“, sagt Baumgartner.

Die Gründe für das Fehlen von Kinderärzten mit Kassenvertrag seien aber vielfältig. Einerseits gebe es eine Pensionierungswelle, die auf das System zurolle und zahlreiche offene Stellen hinterlasse.

Andererseits fehle aber auch die Nachbesetzung. Ursache dafür sei unter anderem die Bezahlung. „Die ist seit Jahrzehnten am unteren Ende der Ärzte mit Kassenvertrag.“ Die Leistungskataloge der Sozialversicherung, in denen die Kosten für die Einzelleistungen festgelegt sind, würden noch aus den 1950er-Jahren stammen. Das Honorierungssystem müsse also dringend erneuert werden.