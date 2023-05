Maibaum umgeschnitten: Ultimatum an Übeltäter

Gegen offenkundige Brauchtumsrabauken, die es offenbar schon öfters auf ihren Maibaum abgesehen haben, setzen sich jetzt die Mitglieder der Feuerwehr St. Pölten/Ragelsdorf zur Wehr. Erneut wurde der am Samstagabend in geselliger Runde aufgestellte Baum am Morgen umgeschnitten vorgefunden. Jetzt wollen die Feuerwehrleute dagegen vorgehen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung droht.