Kurz vor Mitternacht heulten in der Nacht auf den Nationalfeiertag in Kirchberg am Wechsel und Umgebung im Bezirk Neunkirchen die Sirenen. Grund dafür war ein Wohnhausbrand in Alpeltal in der Gemeinde Kirchberg/Wechsel. Bereits auf der Anfahrt der Feuerwehren war der Feuerschein von weiten am Nachthimmel sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften stand das Wohnhaus bereits zur Gänze in Vollbrand. Die 84 jährige Besitzerin konnte sich noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehren ins Freie retten. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.