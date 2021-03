Lockdown und Ausreisekontrolle: Bezirk Scheibbs droht harter Karfreitag

Saisonende am Hochkar

Weil die Oster-Lockdown-Verordnung des Bundes noch erwartet wird, ist ohnehin noch nicht klar, ob die noch offenen Ski-Gebiete in Niederösterreich überhaupt in Betrieb gehalten werden dürfen.

Mit Ruhe bereitet man sich jedenfalls am Hochkar für das Saisonfinale bis Ostermontag vor.

Bislang gebe es keine Anzeichen, dass auch die Ski-Gebiete in der Ostregion dem Lockdown Tribut zahlen müssen, sagt Lift-Geschäftsführer Andreas Buder. Mit der Behörde stünde man jedenfalls laufend in Kontakt, sollte es zu den Ausreisekontrollen kommen.

„Wir und die Gäste müssten das halt hinnehmen“, meint Buder gelassen. Man habe das extrem schwierige Jahr passabel gemeistert, „Gewinn schaut natürlich keiner heraus, aber wir haben die Sache ganz gut gemeistert“, erklärt er.

Angst, dass zu Saisonschluss die Massen noch einmal das Ski-Dorado bei Göstling fluten, habe man nicht. „Mit dem weiterhin verpflichtenden Online-Ticketing haben wir ja einen guten Steuerungsmechanismus“, sagt Buder.