Lichtenwörth statt Favoriten: Ankerbrots G'staubter Wecken "Made in NÖ"

Die Ankerbrot-Bäckerei in Wien-Favoriten hat Stadtgeschichte geschrieben. Es war im Jahr 1891, als damals noch 25 Mitarbeiter am Laaer Berg pro Tag etwa 2.000 Laib Brot backten – geprägt mit dem mittlerweile berühmten Anker. Was im vorigen Jahrhundert ein idealer Standort war, entspricht 133 Jahre später nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Produktionsstandort. Das Areal ist mittlerweile fast komplett von Wohnhäusern umgeben, die Gebäude sind zum Teil denkmalgeschützt.

Dies veranlasste Ankerbrot dazu, vor einigen Jahren nach einem neuen Standort zu suchen. In Lichtenwörth bei Wiener Neustadt befand sich bereits die 100-prozentige Anker-Tochter Linauer & Wagner, dieser Standort wurde nun ausgebaut. Am Gelände in der Absberggasse in Favoriten wird hingegen in den nächsten Jahren der „Zukunftsanker“ entstehen. Auf einer 4,2 Hektar großen Fläche soll ein Klimacampus für Unternehmen und Berufsgruppen wachsen, die sich vorrangig mit den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft befassen. Am Gelände werden Büros, Labore und Gewerbeflächen vermietet.

Der „Zukunftsanker“ soll das bereits vorhandene Grätzel in der Absberggasse bereichern, mit dem Klimacampus als Leitprojekt, sagt Immobilienentwickler Peter Ulm. Vergangenen Februar fand am Areal die symbolische Schlüsselübergabe statt.

Übersiedelt ist bereits die Ankerbrot-Verwaltung in die Haidingergasse in Wien-Landstraße. Das Besondere am neuen Standort an der Erdberger Lände: Auf der Hälfte der Fläche befindet sich ein neues Ausbildungszentrum für die Anker-Filialmitarbeiter mit Trainingsfiliale, Kassaschulungsraum und Räumen für die Barista-Ausbildung.