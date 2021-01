130 Jahre Anker: Über die Höhen und Tiefen des Traditionsunternehmens

In den kommenden Jahren steht für das Unternehmen eine große Veränderung an: Die Verlagerung der Produktion vom legendären Firmengelände in Wien-Favoriten nach Simmering. Der Neubau entsteht auf einer Fläche in der Größe von vier Fußballfeldern an der Sofie-Lazarsfeld-Straße, die nach einer Individualpsychologin und Frauenrechtlerin benannt wurde, die 1938 vor den Nazis fliehen musste.

Zwangsarbeiterlager auf dem Firmengelände