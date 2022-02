„Die Lehre liegt im Trend, sie ist am Puls der Zeit und eröffnet jungen Menschen sämtliche Möglichkeiten“, so Ecker, der das von den Lehrlingen selbst bestätigt sieht. 90 Prozent der 3.715, die befragt wurden, gaben an, einen Zukunftsberuf gewählt zu haben. 91 Prozent waren überzeugt, dass der Schritt in die Lehre richtig war.

In der Onlineabfrage wichtiger Parameter überraschten auch Studienautor Thomas Angerer noch weitere sehr positive Einschätzungen: 78 % versicherten nämlich mit dem gewählten Lehrberuf sehr, weitere 19 eher zufrieden zu sein. Mit der unmittelbaren Ausbildung in der Firma waren 73 % sehr und weitere 22 eher zufrieden. Auffällig war, dass nur ein Prozent behauptete, überhaupt nicht zufrieden zu sein.

Als aufschlussreich gelten die Gründe, warum sich Junge zur Lehre entschließen. „Weil mir die praktische Arbeit Spaß macht“, versicherten 71 %. Eigenes Geld (63 %) und „gute Karrierechancen“ (42 %) waren die weiteren Gründe. Als wichtige Entscheidungsstützen haben die Eltern mit 43 % im Vergleich zu früheren Befragungen zugelegt, so Angerer. Immer wichtiger werden Firmenhomepages, sowohl bei der Entscheidung, als auch bei der Suche nach Lehrstellen.

Zu vielen bestehenden Fördermaßnahmen der WKNÖ, um Lehrlinge zu gewinnen, kommen heuer ein Leitfaden und eine Vortragsreihe für Firmen dazu.