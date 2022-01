Nach der herben Wahlenttäuschung mit acht verlorenen Mandaten wird es für die WVP auch intern Debatten um die Mandatsaufteilung geben. Die erfolgt aufgrund des parteiinternen Abkommens nach den erzielten Vorzugsstimmen. Dabei werden in den Sprengeln erreichte Grundmandate vorrangig besetzt. Ergebnisse der Auszählung am Montag wurden vorerst nicht bekannt gegeben. So mancher honorige WVP-Funktionär dürfte um sein Amt bangen.

Mit wem die WVP eine Partnerschaft in der Stadtregierung eingehen will, stand Montag nicht zur Debatte. Der erfolgreiche SPÖ-Spitzenkandidat Armin Bahr zeigt sich Gesprächen, für die es bereits eine Einladung gibt, jedenfalls nicht verschlossen.

Wahlbeteiligung

Mit 71,86 Prozent war die Wahlbeteiligung gegenüber 2017 (66,7%) deutlich höher. Der Impfgegnerpartei MFG gelang es, zum Wahlgang zu motivieren. In den Sprengeln mit ihren höchsten Gewinnen lag die Beteiligung über 80 Prozent. Zweiter Wahlsieger ist die SPÖ, die 6,2 Prozent dazugewann und mit neun Mandaten zweitstärkste Fraktion ist. In seinem Wohnsprengel Zell verdreifachte SPÖ-Spitzenkandidat Armin Bahr die Stimmen. In nur zwei von 15 Sprengel verlor die SPÖ prozentmäßig knapp.