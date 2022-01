Viereinhalb Jahre Haft nach Schüssen in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Nach Schüssen auf einen 30-Jährigen im August 2021 in St. Pölten hat ein Mann am Montag viereinhalb Jahre Haft erhalten. Der Türke soll aus Rache mit einer Pistole auf seinen Landsmann gefeuert haben. Er wurde rechtskräftig wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und nach dem Waffengesetz verurteilt. Das Opfer steht am Donnerstag u.a. wegen einer Attacke im Juni 2021 mit einem Schlagring auf den späteren Schützen vor Gericht.

Viele Auseinandersetzungen

Der seit 2009 in Österreich lebende Angeklagte (36), der als Informant der Wiener Polizei fungierte und 2013 selbst Opfer eines Schussattentats in der Bundeshauptstadt geworden war, soll der Staatsanwaltschaft zufolge mit dem späteren Opfer in Zusammenhang mit dem Kauf von Suchtgift in Streit geraten sein. Der 30-Jährige soll den Landsmann am 30. Juni 2021 mit einem Schlagring attackiert und ihn dabei gefilmt haben. Er soll laut Staatsanwalt mit der Veröffentlichung des Videos gedroht haben, um zu zeigen, dass der Ältere ein "Schwächling" sei.

"Das kränkte den Angeklagten, er wollte sich rächen", verwies der Staatsanwalt darauf, dass sich der Türke bereits im Juni im Internet darüber informiert habe, welche Strafe man für ein Schussattentat bekommt. Der Beschuldigte habe den Entschluss gefasst, "sich öffentlich zu rächen, um darzustellen, dass er kein Schwächling ist". Umgesetzt wurde der Plan am 21. August 2021, als er den 30-Jährigen als Gast auf der Terrasse eines Lokals am Mühlweg sah.