Lebensmittel und Beratung für Menschen in Not

Die Corona-Krise trifft manche Menschen besonders hart – Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit bringen viele in finanzielle Not. In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) gibt es deshalb eine neue Le+O-Notausgabestelle, die in Kooperation von Caritas Wien und der Pfarre in der Caritas-Tagesstätte betrieben wird. Von Armut Betroffene können dort Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung oder Spielsachen zu vergünstigten Preisen erwerben und kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.