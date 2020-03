Coronavirus gefährdet Lebensmittelausgabe für Bedürftige

Am Donnerstag und Freitag werden die Ausgaben von Freiwilligen in zwei Wiener Pfarren im Pfarrgarten unter freiem Himmel organisiert. Alles, was Menschen in Not benötigen, ist ein LeO- oder ein Lichtbildausweis. Schwertner: „Für den Fall, dass die Nachfrage stark steigt, planen wir bereits ab kommender Woche gemeinsam mit weiteren Wiener Pfarren zusätzliche Ausgabestellen aufzusperren.“

Nachfrage nach Lebensmitteln wird steigen

Lebensmittel, die verteilt werden können, gibt es vorerst genug. Dank zahlreicher Spenden können derzeit 1.000 Haushalte sechs Wochen lang unterstützt werden, heißt es bei der Caritas. Die Hilfsorganisation geht jedoch davon aus, dass die Nachfrage nach Hilfe weiter steigen wird. Schwertner befürchtet, dass die "Gesundheitskrise von heute, schon morgen oder übermorgen zur sozialen Krise wird.“