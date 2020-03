Covid-19: Team Österreich Tafeln versorgen Menschen in Not

Die anderen Märkte in in Amstetten, Heidenreichstein (Bezirk Gmünd), Mödling, St. Pölten, Stockerau (Bezirk Korneuburg), Ternitz (Bezirk Neunkirchen) und Tulln sowie die Verkaufsstelle in Horn haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet. In allen Märkten wurden Plexiglasscheiben an der Kassa installiert, um die Kunden sowie das Personal zu schützen. Außerdem sind die Regale gut gefüllt. Nach den Hamsterkäufen in den gewöhnlichen Supermärkten habe sich dort die Lage entspannt. "Wir erhalten unsere Waren von den großen Ketten, die haben scheinbar ihre Bestellmenge erhöht und so haben auch wir an allen unseren Standorten ein sehr breites Sortiment", betont Ursula Oswald von den " soogut"-Sozialmärkten.