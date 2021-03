Lass das Brot aus der Dose

„Einige Kunden haben mir schon erzählt, dass der Schokokuchen bei ihnen gar nicht lange haltbar war – weil er schon bald aufgegessen wurde“, sagt Christian Deiser lachend. Ein Beweis für den guten Geschmack, doch was den Schokokuchen der Badener (NÖ) Bäckerei so einzigartig macht, ist seine Verpackung und die Haltbarkeit. Denn in einer Metall-Dose versiegelt bleibt er zehn Jahre frisch – mindestens.