Flaumig und golden: Wo es in Niederösterreich die besten Krapfen gibt

Was ist das Geheimnis des perfekten Faschingskrapfen? Geht es nach den Niederösterreichern eindeutig das Rezept von Uroma Magdalena.

Nach ihrer Backanleitung werden in der Bäckerei Geier in Strasshof, Bezirk Gänserndorf, die besten Krapfen des Bundeslandes gebacken. Zumindest, wenn es nach der Falstaff-Publikumsabstimmung geht.

„Wir machen unsere Krapfen nun mit einem Vorteig“, erklärt der Firmenchef in vierter Generation Gerald Geier. „Meine Uroma hat dieses noch umgangssprachlich als Dampfl bezeichnet“. Das Rezept stammt aus dem handschriftlichen Kochbuch der Uroma von zirka 1900.

Demnach wird dem Vorteig Zeit zum Reifen gelassen, das hat einen wichtigen Einfluss auf die Geschmacksbildung. Gemeinhin heißt es ja, dass Liebe die wichtigste Zutat darstellt, für Geier ist es allerdings die Zeit. Und natürlich regionale Zutaten sowie der Verzicht auf Palmöl.