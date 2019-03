"Etwa zehn Arbeitsschritte braucht es, bis ein Krapfen fertig ist", erklärt Kolm. Rund zwei Stunden müsse man einrechnen. Für den Teig muss sowohl in der Backstube als auch daheim ein sogenanntes "Dampfl" vorbereitet werden. Den Vorteig braucht man für die Zubereitung des Germteigs. Für einen Kilo Teig, der für 25 Krapfen reicht, benötigt man insgesamt 500 Gramm Mehl. In der Backstube braucht Kolm am Faschingsdienstag etwa 100 Kilogramm Mehl.