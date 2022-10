Landesklinikum: Moderne Forensik rückt in den Fokus

Eine forensische Ausbildung auf Fachhochschul-Niveau, aber auch eine Bildungsstätte in Richtung Gerontopsychiatrie (über 65-Jährige, Anm.) oder Kinder- und Jugendpsychiatrie sind für Mauer vorstellbar. Ab 2023 werden bereits OP-Assistenten hier ausgebildet. Angesichts des Pflegenotstandes wird bereits intensiv um die Etablierung einer FH im Westen Niederösterreichs gerungen.

Mit der 2018 eröffneten neuen forensischen Abteilung im „Haus 50“ mit 65 Betten wird in Mauer eine der modernsten derartigen Therapiestätten in Österreich geführt. In einem weiteren speziell gesicherten Objekt, dem „Haus 6“, gibt es weitere 20 Plätze. Die aufgebaute Kompetenz könnte hier sicher in Ausbildungstools weitervermittelt werden, ist zu hören. Doch für die Umsetzung dürfte die Zeit noch nicht ganz reif sein. Aus dem Klinikum wird beteuert, dass „ein konkretes Vorhaben derzeit nicht am Tisch liegt“.