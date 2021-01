Land stellt Dienstauto-Flotte komplett auf E-Autos um

Ist die Corona-Pandemie überwunden, werden wohl die Nachteile des Klimawandels wieder verstärkt in die Schlagzeilen zurückkehren. Der in Niederösterreich beschlossene Klima- und Energiefahrplan soll dagegen halten und die für 2030 festgelegten internationalen Klimaziele gewährleisten. Ein 353 Maßnahmen umfassendes erstes Programmpaket für die Jahre bis 2025 wurde nun präsentiert.

Sollen in NÖ bis 2030 die Treibhausgase um 36 Prozent reduziert, die Sonnenstromproduktion verzehnfacht und die Windkraftnutzung verdoppelt werden, so geht es in den kommenden Jahren gleich sehr ambitioniert zur Sache. Das Land will Vorbild sein, Bewusstsein für den Klimaschutz schaffen und Maßnahmen fördern. Bis 2035 soll die gesamte nö. Landesverwaltung klimaneutral agieren, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an.