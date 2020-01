Strom aus Fotovoltaik verzehnfachen, aber Boden schonen

In den Programmen der neuen Bundesregierung, aber auch der EU-Kommission findet sich der Klimaschutz ganz vorne. In diesem Sog wollen das Land Niederösterreich und die Gemeinden mit einem Bündel von Maßnahmen ihre Vorreiterrolle weiter ausbauen, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) an. Die Verdoppelung der Windkraft und die Verzehnfachung der Fotovoltaikanlagen sind dabei Vorhaben um das Ziel, die Treibhausemissionen um 36 Prozent zu reduzieren, zu erreichen.Die Gemeinden nannten Mikl-Leitner und ihr Vize Stephan Pernkopf ( ÖVP) als die wichtigsten und verlässlichsten Partner am Weg zu Energiewende. Und diese bekundeten zuletzt eindeutig ihren Willen zu Wende, denn seit dem Herbst haben sich weitere 50 Kommunen den Regeln der Klimabündnis-Gemeinden unterworfen. Bereits 400 von 573 Gemeinden in NÖ würden damit die stärkste Klimabündnisregion Europas bilden, berichtete Pernkopf. Entsprechend dem NÖ Klima- und Energiefahrplan befinden sich in NÖ 230 konkrete Maßnahmen in Umsetzung.