Kunstwerke, zu schön zum Anbeißen: 15-Jährige begeisterte im TV

15 Jahre jung ist die Tortenkünstlerin aus Vösendorf (Bezirk Mödling): „Schon als Kind habe ich immer in der Küche mitgeholfen“, erzählt sie. Mit zehn Jahren hat sie ihre erste Torte ganz alleine gebacken. In den sozialen Medien sowie auf ihrem Blog „Bake & Dream by Valentina“ lässt sie die ganze Welt an ihrer Arbeit teilhaben. Denn davon steckt viel in ihren Werken.

Großer Fernsehauftritt

Rund hundert Stunden ist Valentina Otzelberger an ihrer Interpretation von Klimts „Kuss“ gesessen. „Wenn mir etwas nicht gefällt, dann mache ich das neu, das lässt mir sonst keine Ruh’“, gesteht sie. Ihre Mühen haben sich gelohnt: Mit ihrem „Kuss“ holte sie 2018 den zweiten Platz beim größten Tortenwettbewerb der Welt im britischen Birmingham. „Das war meine höchste Auszeichnung bisher“, erzählt Valentina stolz.