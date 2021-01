Kunde in Supermarkt zusammengeschlagen: Täter demolierte Zelle

Ob der fehlende Sicherheitsabstand oder der Mund-Nasen-Schutz die Ursache war, werden erst die Befragungen zeigen. Unglaublich eskaliert ist am Wochenende jedenfalls der Einkauf in einem Supermarkt in Wiener Neustadt. Ein 46-jähriger Neunkirchner hatte zunächst einen 80-jährigen Mann zwischen beim Obstregal mit einem Faustschlag niedergestreckt. Anschließend ging die Rabiatperle auch noch auf die einschreitenden Polizeibeamten los und demolierte später die Einrichtung der Anhaltezelle in der Polizeiinspektion am Burgplatz.

Augenzeugen riefen die Polizei

Der 46-Jährige war Samstagvormittag in dem Supermarkt in der Stadionstraße einkaufen, als er mit dem 80-jährigen Wiener Neustädter in Streit geriet. Vor den Augen anderer Kunden und auch Kinder tickte der aggressive Neunkirchner völlig aus und schlug auf den älteren Herren ein. Er musste mehrere Faustschläge einstecken. Mehrere Augenzeugen wählten den Polizei-Notruf, weshalb vier Polizeistreifen einsatzmäßig zum Supermarkt rasten. Aber auch durch die Uniformierten ließ sich der Mann nicht beruhigen – im Gegenteil. Er leistete massiven Widerstand, es kam zu einem Handgemenge.

Schließlich wurde eine Festnahme ausgesprochen und der Tatverdächtige auf die Polizeiinspektion mitgenommen. Dort zertrümmerte er die Einrichtung der Verwahrungszelle, beschädigte das Keramik-Waschbecken, die Toilette und einen Tisch. Er wurde darauf hin in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt. Die Ermittlungen laufen.