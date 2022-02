Kugellager kaputt: Gondelbahn im Skigebiet Semmering steht tagelang still

Schlechte Nachrichten gibt es aus dem Skigebiet Hirschenkogel am Semmering. Aufgrund eines technischen Gebrechens steht die Kabinenbahn seit Sonntag still. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag an.

Beim Antriebsrad in der Bergstation ist ein Kugellager defekt und muss getauscht werden, erklärt Geschäftsführer Nazar Nydza. Der Schaden ist am vergangenen Samstag gegen Ende des Flutlichtbetriebes am Abend bemerkt worden.

3G-Regel

Ein merkwürdiges Geräusch ist in der Bergstation wahrgenommen worden, so Nydza. Derzeit laufen die Arbeiten beim Hersteller der Liftanlage zur Lösung des Problems auf Hochtouren, so der Geschäftsführer. Bis zur Behebung des Schadens ist nur der Vierersessellift am Hirschenkogel in Betrieb. Seit 19. Februar gilt im Skigebiet die 3G-Regel.