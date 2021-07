Krumbach bekommt im Herbst einen neuen Bürgermeister

Nach 14 Jahren zeichnet sich in der Buckligen Welt-Gemeinde Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) ein Bürgermeisterwechsel ab. Die Spatzen pfeifen es bereits vom Dach. Mit Herbst will ÖVP-Ortschef Josef Freiler den Job als Bürgermeister der 2.300-Seelen-Gemeinde an den Nagel hängen. In einer internen Sitzung wurde bereits über Freilers Nachfolge diskutiert. Aussichtsreichster Kandidat ist der Bezirksgeschäftsführer der ÖVP in Wiener Neustadt, Christian Stacherl. Der 35-jährige geschäftsführende Gemeinderat gilt als logischer Nachfolger.

Freiler bekleidet seit dem 1. Oktober 2007 das Amt des Bürgermeisters. Ende des Jahres tritt der 62-Jährige allerdings in seinem Brotberuf als Projektmanager bei einem Telekommunikationsunternehmen in den Ruhestand. „Es gab schon länger den Plan, dass ich mich in dieser Periode auch als Bürgermeister zurückziehe. Mit meiner Pension hat sich dieser Zeitpunkt angeboten“, erklärt Freiler. Vierzehn Jahre im Amt seien ohnedies eine lange Zeit. Voraussichtlich im September soll es deshalb zu einer geordneten Übergabe kommen.

Keine Spekulationen

Notwendig seien freilich die notwendigen Beschlüsse des Parteivorstandes. Dort soll bereits hinter verschlossenen Türen über Freilers Nachfolge diskutiert worden sein. Der Bürgermeister äußert sich dazu aber nicht und will auch keine Spekulationen kommentieren. Laut KURIER-Informationen ist die Entscheidung hinter den Kulissen aber bereits auf Christian Stacherl gefallen. Der 35-Jährige selbst war zu keinem Kommentar bereit.