Elite-Schule in Krumbach: Grußbotschaft von Rudy Guliani

„Schloss stimuliert“

Warum sie sich finanziell an der Foundation beteiligt, begründete die Amerikanerin so: „Ich fühle mich als jemand, der das Glück hatte, in seinem Leben so viel zu lernen, verpflichtet, anderen Menschen diese Möglichkeit auch zu geben.“

Dass sie damit in Europa in die Bildung investiert, ist für sie nichts Besonderes. „Für mich haben Europa und die Vereinigten Staaten so viel Zeit damit verbracht, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, dass dies nur eine logische Erweiterung für uns zu sein scheint. Wir arbeiten daran, den Kindern des jeweils anderen eine bessere Ausbildung zu ermöglichen und eine bessere Zukunft für beide Länder und Kontinente zu schaffen“, antwortet Roskens.