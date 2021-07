Reh aus Pool gerettet

Den Einsatzkräften gelang es, das Reh mit Decken einzufangen und aus dem Pool zu heben. Ein verständigter Tierarzt führte an Ort und Stelle eine Notoperation durch. Das Hinterteil des etwa einjährigen Wildes war völlig zerbissen, an den Hinterläufen und am Kopf klafften Wunden.

Der Diagnose zufolge war das Reh vermutlich von einem Hund angefallen und gehetzt worden. Laut dem zuständigen Revierjäger nicht der erste Fall: In den vergangenen Wochen seien in der Klosterneuburger Katastralgemeinde bereits sechs Rehe von Hunden zu Tode gebissen worden. Zwei Stunden nach dem chirurgischen Eingriff konnte das gerettete Tier wieder in die Freiheit entlassen werden.