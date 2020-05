Streunende Hunde töteten Reh

Die Hunde, zwei Labrador-Mischlinge, wurden von der Polizei eingefangen und aufs Gemeindeamt gebracht, wo sie von ihrem Besitzer abgeholt wurden. Der Hundehalter wird angezeigt und muss für den Schaden aufkommen. Mindestens fünf Mal im Jahr würden Hunde im Jagdrevier Rehe zu Tode beißen. Strodl appelliert an die Hundebesitzer, ihre Tiere stets an die Leine zu nehmen. Dann würden solche Vorfälle, wie jener in Pinkafeld, wo ein Jäger am Ostersonntag einen frei laufenden Hund erschossen hatte, nicht vorkommen.