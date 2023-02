Im Halbjahresrhythmus wir der Kriminalbeamte Major Brandner ins Mostviertel beordert. Diesmal muss in der Welt der Schmiede in der Eisenstraße ermittelt werden. In der Schautrift im Mendlingtal wurde zwischen den Holzstämmen ein Mordopfer gefunden.

Krimiautor Helmut Scharner rückt in seinem neuen Roman „Mostviertler Grafen“ die Welt der Schwarzen Grafen in den Blickpunkt. Erst im Vorjahr hat er mit seinen Mostviertelkrimis rund um die Zunft der Mostbarone und um eine Tote in den Blindenmarkter Auseen viele positive Kritiken geerntet. Nun wählte der in St. Georgen am Ybbsfeld lebende Sales Manager und fleißige Freizeitautor seine Heimat als Kulisse für die Mörderjagd. Scharner ist in der Eisenstraßendrehscheibe Ybbsitz geboren.

Jedenfalls wird dieses Mal beim Schautriften im Mendlingtal bei Göstling ein Toter im Wasser entdeckt. Sein Körper ist von Baumstämmen zermalmt worden, doch die Todesursache ist eine andere: Er wurde mit einem geschmiedeten Nagel erstochen.