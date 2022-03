St. Pöltner Autorin verewigt Familiengeschichte in Roman

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Seit 40 Jahren lebt Zdenka Becker mit ihrer Familie auf einem ehemaligen Bauernhof in Radlberg bei St. Pölten. Doch welcher Schatz sich auf dem Dachboden verbarg, entdeckte die Autorin erst, als vor wenigen Jahren ihr Schwiegervater verstarb: „Mein Mann hat kistenweise Briefe gefunden, die meine Schwiegereltern zwischen 1938 und 1945 austauschten“, erzählt die 70-Jährige. „Das Material war so porös, dass wir Angst hatten, es könnte in unseren Händen zu Staub zerfallen.“

Familienschatz konserviert

Deshalb scannte ihr Mann alle Dokumente, ließ sie zu Büchern binden und lieferte seiner Frau damit Inspiration für ihr neuestes Buch: „Als alles dann sauber und bereit zum Lesen vor mir lag, eröffnete sich ein Familiengeheimnis für mich“, erzählt die Autorin.

Die Recherche führte Becker auf den Spuren ihres Schwiegervaters nach Berlin und Mosbach/Neckarelz, wo er unterirdisch in der Bomberflugzeugmotorenfabrik arbeitete. „Wir haben viel erfahren, was uns der Schwiegervater nie erzählt hat. In den Briefen sprach er nie über seine Arbeit unter Tag, die von Krankheit geprägt war. Das hat mich total schockiert“, erzählt Becker von ihrem Besuch in Deutschland, der für das Buch ausschlaggebend gewesen sei.